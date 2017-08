Arrestato per violenza sessuale un 36enne pakistano: aveva abusato di un connazionale

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto per violenza sessuale e lesioni un cittadino pakistano, Y.H., nato nel 1981. L’uomo ha abusato di un suo connazionale. In suo possesso sono stati trovati 0,75 grammi di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, nella tarda mattinata di ieri è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.