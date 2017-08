Amazon, Trieste è la seconda città italiana che legge di più

TRIESTE - Triestini sempre più amanti della lettura. E' quanto risulta dalla la classifica delle città che leggono più libri stilata da Amazon prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo ed ebook acquistati dagli italiani su Amazon.it durante l'ultimo anno (luglio 2016-luglio 2017) su base pro capite, in città con più di 90 mila abitanti. Se per il quinto anno consecutivo Milano si conferma la città che legge di più, sia in formato cartaceo sia digitale, la medaglia d'argento va a Trieste che, a sorpresa, sale dal quarto posto del 2016 al secondo.

La classifica

Perde una posizione Padova, che slitta al terzo posto e scalza così Verona che precipita al settimo, perdendo ben 4 posizioni. Bologna ne guadagna due ed è quarta, mentre Trento resta salda al quinto posto. Cresce la lettura a Roma, che risale di tre posti ed è sesta. Chiudono la classifica Firenze, ottava per il secondo anno consecutivo, e due new entry: Torino nona e Udine decima. Resta indietro il Sud. Questa la top ten 2017: 1) Milano; 2) Trieste; 3) Padova; 4) Bologna; 5) Trento; 6) Roma; 7) Verona; 8) Firenze; 9) Torino; 10) Udine.

I libri

Per quanto riguarda i libri cartacei preferiti dagli italiani, "Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo ed Elena Favilli conquista la prima posizione in ben 18 delle 47 città analizzate, tra cui Milano, Padova, Trieste e Verona. "Harry Potter e la maledizione dell’erede" di J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne è invece primo in 17 città tra cui Roma, Torino, Napoli e Genova. Tra i libri preferiti in formato digitale "Il profumo delle foglie di tè" di Dinah Jefferies è primo in 33 città, tra cui Trieste.