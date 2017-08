Mamma Mia 2, l'isola dalmata di Lissa si prepara ad accogliere Meryl Streep e Pierce Brosnan

TRIESTE – E mentre Venezia in questi giorni si riempie di cineturisti grazie all’arrivo di Clint Eastwood, l'isola dalmata di Lissa si prepara ad accogliere atri due numeri uno del cinema hollywoodiano. A breve a arriveranno infatti circa 700 persone per le riprese del musical "Mamma Mia 2" o "Mamma Mia: Here We Go Again": il gruppo sarà guidato da Meryl Streep e Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried. Le riprese, che cominceranno tra circa due settimane, dureranno circa un mese e mezzo, fino a metà ottobre. E trattandosi della più costosa produzione cinematografica straniera mai avutasi in Croazia, qualche effetto naturale sull’economia dell’isola ci sarà. Case, ristoranti, bar, negozi: così com’è accaduto per l’isola greca Skopelos per il primo Mamma Mia nel 2008, anche per Lissa i costi saliranno in modo sensibile. Il guadagno netto a Lissa per questo film si potrebbe aggirare attorno ai 4 milioni di euro.