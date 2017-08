Roiano, si accascia ai piedi dell'altare mentre celebra la messa

TRIESTE – Nessun ictus, fortunatamente, ma solo un malore, provocato probabilmente da un’indigestione. L'ottantenne monsignor Francesco Voncina ora è fuori pericolo, ma lo spavento per quanto accaduto martedì mattina durante la messa non è ancora passato. Ore 9, nella chiesa Santi Ermacora e Fortunato di Roiano si celebra – con una messa in sloveno - la Solennità dell'Assunzione in cielo in anima e corpo di Maria Santissima Madre di Dio. Dopo circa un quarto d'ora dall'inizio il parroco, sbiancato, si accascia ai piedi dell’altare. Un mancamento. Viene subito assistito dai presenti, che chiamano i soccorsi. Il personale sanitario arrivato in pochi minuti a Roiano prevede un codice rosso di entrata al Pronto soccorso di Cattinara. La preoccupazione cresce. Solo dopo tutti gli esami, vengono escluse cause gravi per quel malore. «Non è stato altro che un malore ordinario – ha detto una parrocchiana a Il Piccolo - saranno i medici e poi, dopo le dimissioni, il suo medico curante a decidere quando sarà il caso che riprenda a celebrare la messa».