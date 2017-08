Spacca il vetro di un bus con un martelletto: denunciato 61enne triestino

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato un triestino, E.F., nato nel 1956. La scorsa notte l’uomo ha infranto con un martelletto un vetro di un bus della linea C in via Valmaura. L’autista del mezzo della Trieste Trasporti ha avvisato la propria sala operativa e poco dopo si è recato sul posto un equipaggio della Squadra Volante della Questura. Una volta ricostruito l’episodio, l’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.