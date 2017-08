Acrobazie ed evoluzioni, sei delfini danno spettacolo nel golfo di Trieste

TRIESTE - Acrobazie ed evoluzioni in acqua, per cinque minuti di spettacolo straordinario. L'associazione "DelTa -Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico", durante la consueta attività di monitoraggio sulla tratta Trieste-Grado a bordo della motonave Delfino Verde Navigazione, ha incrociato un vivace gruppo di delfini della specie Tursiops truncatus (comunemente detto Tursiope). «Il gruppo era formato da almeno 6 individui di cui un giovane ed un individuo già identificato precedentemente grazie agli evidenti marker sulla pinna dorsale - si legge in un post sulla pagina Facebook dell'associazione - In caso di incontri con cetacei e tartarughe ricordiamo a tutti i diportisti di ridurre la velocità e mantenere una distanza di osservazione di almeno 100 metri».

I delfini avvistati dall'associazione (© Facebook - "DelTa -Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico")

