"Artigianato e Collezionismo d'A...mare", 7a uscita del mercatino estivo di Sistiana

TRIESTE - Volge al termine l'edizione 2017 dello storico Mercatino estivo di Sistiana a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case che da un paio di stagioni si è rinnovato completamente diventando il Mercatino dell'Artigianato Artistico, del Collezionismo e del Piccolo Antiquariato Hobbistico. Venerdì 18 agosto, dopo la cancellazione per maltempo, si terrà la settima e penultima uscita stagionale di «Artigianato e Collezionismo d'A...mare». La selezionatissima vetrina dedicata alle creazioni artigianali e hobbistiche, ai dischi, ai modellini e ai fumetti con oltre 50 selezionati espositori è diventata ancor più ricca, con un sempre maggior numero di giovani. In esposizione in eleganti gazebi illuminati ancora per due venerdì pezzi unici di pelle, legno, vetro e ceramica con particolare attenzione ai temi estivi. Appuntamento tutti i venerdì fino al 25 agosto dalle 10 alle 22 al Parco Caravella con ingresso libero (e parcheggio gratuito dalle 18).