Fuma in auto davanti al figlio minorenne: multato dalla Polizia Locale

TRIESTE - La Polizia Locale continua i controlli sul territorio a 360 gradi: sicurezza stradale ma non solo…. anche sicurezza alla salute. Lo scorso pomeriggio il personale della Polizia Locale nell’ambito dei controlli di polizia stradale in via Carducci ha notato transitare un’auto Peugeot il cui conducente stava fumando mentre sul sedile posteriore era seduto un bambino. L’uomo R.F. le sue iniziali probabilmente ignaro della legge che vieta il fumo sulle vetture alla presenza di minorenni o donne incinte è stato fermato e multato ai sensi della Legge 3/20031. La normativa prevede una sanzione di 55 euro raddoppiata in caso che la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino ai 12 anni di età.