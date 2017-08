Baia di Sistiana, Bolzonello: «I circoli nautici sono un patrimonio prezioso»

TRIESTE - Il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, ha incontrato, oggi nel comune di Duino Aurisina (Ts), i rappresentanti delle società veliche e nautiche che operano nella Baia di Sistiana. L'associazione sportiva dilettantistica Diporto nautico Sistiana, lo Jadralni klub/Yacht club Cupa, la Società nautica Pietas Julia e l'associazione Sistiana 89 raggruppano quasi 1000 soci e sono, soprattutto d'estate, il punto di riferimento per un centinaio di bambini e ragazzi.

La visita

Visitando le sedi di alcuni circoli, Bolzonello ha voluto "toccare con mano" i luoghi in cui tante generazioni di velisti hanno appreso le fondamenta della vela, che - come è stato ricordato durante i vari colloqui - non è solo una mera disciplina sportiva, ma anche una scuola di vita per via delle intrinseche regole di rispetto e sacrificio. Oltre a ciò va ricordato come i circoli con sede a Sistiana abbiano formato diversi campioni, tra i quali figurano anche atleti olimpici, nonché campioni mondiali ed europei.

Patrimonio

«I circoli velici, ha quindi sottolineato Bolzonello al termine delle visite, sono un patrimonio inestimabile della Baia di Sistiana, sia per la loro attività didattica e sportiva ma anche per la bella immagine che trasmettono ai molti turisti e ai tanti frequentatori abituali del lembo di costa a Sud delle Falesie di Duino. L'Amministrazione regionale sarà quindi sempre attenta alle loro esigenze, ha garantito il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, ringraziando i dirigenti delle associazioni per il loro prezioso impegno».