Trashware, il Comune regala computer: ecco come fare domanda

TRIESTE - "Trashware del Comune di Trieste» è il titolo dell'iniziativa avviata dal Comune di Trieste, nell'ambito delle sue attività istituzionali, per la cessione, a titolo gratuito, di postazioni computer non più utilizzabili per le attività dell'Ente e dotate di software libero/opensource senza costi di licenza. Apparecchiature che potrebbero risultare ancora idonee per altri tipi di utilizzo a chi ne farà richiesta. L'iniziativa (il cui bando è pubblicato nella rete civica) è rivolta a: enti e organismi non-profit (anche privati); istituti scolastici statali e paritari; pubbliche amministrazioni. A favore dei beneficiari individuati, si procederà in questo modo: verrà predisposta una postazione informatica composta da un pc, un monitor, una tastiera e dai cavi elettrici e di collegamento necessari; sarà installato solamente software libero/opensource (variabile in conseguenza dell'evoluzione nel tempo e dei feedback ricevuti dai destinatari); e consegnato un manualetto riassuntivo con le istruzioni di base per iniziare a utilizzare quanto ricevuto; le postazioni, funzionanti e testate, vengono comunque e in ogni caso consegnate «as is» ovvero senza alcuna garanzia implicita o esplicita; in nessun caso verranno distribuite più di 3 (tre) postazione per anno solare allo stesso beneficiario.

Come fare domanda

Modalità di selezione degli aventi diritto: le domande verranno vagliate in merito al possesso dei requisiti richiesti; nel caso in cui le richieste degli aventi titolo eccedano i quantitativi a disposizione, il Direttore dell'Area Innovazione Turismo e Sviluppo Economico, sentito l'Assessore di riferimento, darà priorità alle iniziative, nel rispetto del principio di rotazione, secondo i seguenti criteri di priorità decrescente: impatto sociale; finalità educative e/o scientifiche; tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale; a parità di soddisfazione dei criteri suddetti, la graduatoria sarà ordinata mediante sorteggio. Gli interessanti possono segnalarsi inviando, entro le 10 del 7 settembre 2017 una richiesta scritta via email all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it avente per oggetto «adesione all'iniziativa Trashware del Comune di Trieste – 2017».

«Trieste Mini Maker Faire»

Nella richiesta vanno obbligatoriamente indicate le seguenti informazioni: gli estremi identificativi dell'associazione o dell'Ente; gli estremi identificativi del rappresentante legale; il numero di postazioni che vengono richieste; una breve descrizione (massimo 10 righe) sulle attività di carattere sociale, educativo/scientifico o di tutela del patrimonio ambientale, storico o culturale svolte dall'associazione; una copia dello statuto (ove presente). Si prevede di effettuare la consegna delle postazioni nell'ambito dell'evento «Trieste Mini Maker Faire» del 16/17 settembre 2017, alla presenza dell’Assessore Serena Tonel con deleghe in materia di comunicazione, sistemi informativi e telematici, teatri, pari opportunità, semplificazione amministrativa. I beneficiari dovranno obbligatoriamente provvedere a ritirare autonomamente quanto assegnato in concomitanza con la consegna formale o, nei giorni immediatamente seguenti (entro massimo i 7 giorni successivi), presso il Comune di Trieste: le postazioni informatiche vengono consegnate in più colli non imballati ed in nessun caso il Comune di Trieste procederà alla consegna tramite spedizione postale o tramite corrieri di trasporto merci.