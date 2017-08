Torna l' "Aperitivo in Musica" al Parco Rio Ospo: appuntamento con la Banda Vecia Trieste

TRIESTE - Si terrà domani, domenica 20 agosto, alle 11 il settimo appuntamento con l'«Aperitivo in Musica», evento a ingresso libero promosso dall'Associazione Musicale Folcloristica Triestina «Vecia Trieste» in collaborazione con il Parco Pubblico Rio Ospo. Di scena la Banda «Vecia Trieste», reduce da uno straordinario successo alla Festa della Lavanda di Dignes, in Francia. Il festival musicale multiculturale, che ha visto la partecipazione di prestigiosi complessi musicali della Mitteleuropea provenienti da Germania, Slovenia e Croazia, vuole contribuire allo sviluppo della conoscenza e dell’interscambio tra le varie realtà del Friuli Venezia Giulia e i paesi dell’area centroeuropea operanti nei settori della musica e dello spettacolo.