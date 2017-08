Museo petrarchesco piccolomineo: visite guidate a partire da lunedì 21 agosto

TRIESTE - Al museo petrarchesco piccolomineo di via Madonna del Mare 13, si effettueranno visite guidate ogni giorno, a partire da lunedì 21 fino a sabato 26 agosto: Alessandra Sirugo effettuerà una visita guidata dalle 10.30 introducendo il pubblico alla conoscenza degli splendidi manoscritti e incunaboli esposti in «Francesco Petrarca: biografia, opere, fortuna». Giovedì, 24 agosto, alle 17, sarà una volontaria di «Cittaviva» ad accompagnare i visitatori. Si potranno ammirare le miniature che illustrano i codici del Canzoniere, dei Trionfi e delle Vite degli uomini illustri che introducono alla fortuna del Petrarca nel XV secolo, quando lo scrittore era letto e le sue opere trascritte nei codici commissionati ad artisti ad esponenti della nobiltà europea. Orari: da lunedì a sabato 9-13; giovedì anche 15-19; chiuso domenica. Per eventuali informazioni telefonare al n. 040-6758184; indirizzo mail: museopetrarchesco@comune.trieste.it; pagina face-book Museo petrarchesco piccolomineo; sito web: http://www.museopetrarchesco.it