"Io provo a volare", una serata per raccontare il sogno di libertà di Modugno

TRIESTE – Un grande della musica italiana come simbolo di una generazione di giovani che, nonostante le delusioni e le porte in faccia, non si arrende e lotta per i propri sogni. Il primo appuntamento con il Lunatico Festival, al Parco di San Giovanni a Trieste, è un omaggio a Domenico Modugno. Martedì 22 agosto alle 21 Gianfranco Berardi, partendo dai cenni biografici del cantante, racconterà la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. L’evento, «Io provo a volare» di e con Gianfranco Berardi, è a ingresso gratuito.