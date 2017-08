Buffon a Trieste per l'amico Sgarbi: un centinaio di tifosi ad accoglierlo

TRIESTE – Vittorio Sgarbi lo aveva annunciato: Gigi Buffon il 20 agosto sarà a Trieste per visitare la mostra «Le Stanze segrete di Vittorio Sgarbi». E così è stato. Il portiere della Juventus, appassionato d’arte, ha accettato l’invito del critico e si è presentato in città. Dopo la levataccia (il treno da Torino Porta Nuova è partito alle 6.35) e il lungo viaggio, il numero uno bianconero è stato accolto da un centinaio di triestini e dall’assessore Giorgio Rossi, che lo ha accompagnato all'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Un pranzo da Eataly, qualche ora per visitare la mostra inaugurata a fine aprile al Salone degli incanti - e contenente opere della Fondazione Cavallini Sgarbi – e poi via, di nuovo a Torino.