Beccati a dormire ai Topolini: sanzionati per bivacco 4 giovani

TRIESTE - Conoscere il territorio; monitorarlo con costanza; intervenire tempestivamente per rinforzare la percezione di sicurezza nella comunità. Queste sono alcune declinazioni dell’impegno della Polizia Locale sul territorio e fanno sì che non siano casuali gli interventi che quotidianamente mettono in luce l’importante attività di prevenzione delle nostre pattuglie. Come quello, di qualche giorno fa, quando verso le 8 del mattino quattro giovani sono stati sorpresi nel sonno presso il «decimo Topolino» nella struttura adibita a spogliatoio e deposito: si erano introdotti per passare la notte distesi su giacigli improvvisati.

La multa

A richiesta degli operatori i quattro giovani hanno esibito i documenti d’identità: G.D uomo di 27 anni e M.G una ragazza di 20 anni, entrambi italiani e residenti a Trieste insieme a due iracheni H.A.N. di 29 anni e Z.M.K. di 34 anni. I due iracheni erano in attesa di essere ricevuti dall’Ufficio Immigrazione e non riuscendo a trovare una sistemazione presso le strutture di accoglienza avevano trovato rifugiato nel deposito. Tutti e quattro sono stati sanzionati per bivacco (violazione all’art. 91 del Regolamento di Polizia Urbana) con una multa di 200 euro.