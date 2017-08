Al Castello di San Giusto la musica della Kremerata Baltica

TRIESTE – Grande concerto al Castello di San Giusto. Il 22 agosto nell’ambito di Trieste Estate sul palco salirà l’orchestra Kremerata Baltica, fondata dal celebre violinista lettone Gidon Kremer, suonerà insieme ad Alessandro Taverna e Roberto Plano, i due pianisti italiani al momento più affermati sulla scena internazionale. Nel 1981 al Festival di Lockenhaus, punto di riferimento per la musica da camera, Gidon Kremer ha presentato nel 1997 la sua orchestra, la Kremerata Baltica, composta da 23 giovani elementi provenienti da Lettonia, Lituania ed Estonia, selezionati attraverso prove rigorose. La Kremerata ha all'attivo 19 album per prestigiose etichette, uno dei quali ha vinto nel 2002 un Grammy Award. Kremer è uno dei più importanti violinisti in circolazione negli ultimi quarant’anni, vincitore in gioventù dei più importanti premi solistici e con più di cento album all’attivo, si distingue ancora per la continua esplorazione del repertorio contemporaneo, con un occhio di riguardo per gli autori di origine baltica.

Il concerto

Lo spettacolo si terrà alle 20.30 al Castello di San Giusto di Trieste, Cortile delle Milizie e in caso di pioggia si sposterà alla Contrada. Il concerto vedrà impegnata l’orchestra in una maratona mozartiana con i due pianisti Alessandro Taverna e Roberto Plano, che eseguiranno due concerti di Mozart, il Kv414 ed il Kv449. A questi due brani si aggiungeranno l’Adagio e fuga per archi in do minore Kv546, testimonianza dell’interesse di Mozart per la polifonia e, in apertura, un brano (Sinfonia per archi e percussioni, di rarissima esecuzione in Italia) di Lepo Sumera (1950-2000), una delle voci più originali della musica baltica moderna. Per informazioni contattare la segreteria della Società dei Concerti 040 36 24 08 oppure vistare il sito www.societadeiconcerti.it.