Dopo Buffon, Sgarbi chiama un'amica: a Trieste arriva Ornella Vanoni

TRIESTE – Un supervip dopo l’altro. Vittorio Sgarbi continua ad invitare amici "famosi" alla sua mostra "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi", l'esposizione ospitata al Salone degli incanti sino a domenica, cioè al 27 agosto. Dopo Gigi Buffon è la volta di Ornella Vanoni. L’artista italiana, attesa in settimana a Trieste per visitare la mostra, non avrà però la fortuna di essere accompagnata nel percorso d’arte dal critico, impegnato in giro per l’Italia con altri progetti.