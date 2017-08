"La Notte dei Desideri", al Falisia Beach Club è tutto pronto per l'evento più romantico dell’estate

TRIESTE - Si avvicina la notte più romantica e speciale dell’estate. Il 24 agosto, Portopiccolo Sunset diventa «La Notte dei Desideri» e vi invita per la prima volta nell’esclusivo Falisia Beach Club, eletto da Vogue uno dei 12 migliori Beach Club d’Italia. Dalle 20 alle 24, i sogni si fanno realtà: festa a bordo piscina e DJ set accompagnato dal suono delle onde del mare. Alla consolle ci sarà Diego Costelli. L’esclusivo Falisia Beach Club, solitamente riservato ai soli ospiti dell’unico hotel 5 stelle della regione, apre per l’ultimo pool party di questa splendida estate 2017.

Il costo dell’ingresso è di 25 euro: include una consumazione e telo mare.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 040291291