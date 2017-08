Pisus, ritornano gli appuntamenti del progetto di animazione urbana

TRIESTE - Ritorna l’animazione urbana del progetto Pisus, dopo la pausa ricominciano gli eventi dell’estate 2017 che animano le diverse zone della città. «PISUS» - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile è un progetto co-finanziato dal fondo nazionale PAC (Piano di Azione Coesione) tramite la regione Friuli Venezia Giulia e l'Assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, ed è finalizzato ad elaborare un piano che incrementi l’attrattività del centro storico di Trieste dal punto di vista turistico-culturale e stimoli lo sviluppo e la crescita economica anche attraverso un sempre migliore utilizzo del vasto e articolato patrimonio culturale esistente e secondo un approccio di sostenibilità ambientale. Oltre al Comune di Trieste, il progetto vede coinvolta la Camera di Commercio come partner e co-beneficiario.

I luoghi e i protagonisti

Il progetto di Animazione Urbana previsto nella città di Trieste all’interno del progetto PISUS coinvolge le aree urbane tra piazza Cavana, via di Cavana, piazza Hortis, via Torino e piazza Venezia e prevede, per il 2017, la realizzazione di 20 eventi, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie con lo scopo di valorizzare il contesto urbano delle aree interessate e di rafforzare le capacità attrattive della città in generale. Gli eventi vengono realizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio: Associazione Kallipolis, Creaa snc, Coop Nativi, Associazione Joseph, Compagnia La Fa Bù, Cooperativa Querciambiente Ecospace, Compagnia Petit Soleil.

Giovedì

Giovedì 31 agosto una giornata ricca di eventi che animeranno il centro urbano. Alle 10, nel giardino di Palazzo Sartorio nuovo appuntamento con i laboratori proposti da Querciambiente. L’incontro verterà sul riuso creativo di carta e cartone e i partecipanti sono invitati a portare con sé scatole di scarpe o imballaggi per alimenti in cartone sottile, che saranno la base per la trasformazione di questi materiali in nuovi oggetti. Il laboratorio è dedicato in particolare ai bambini dagli 8 ai 12 anni, ma tutti i cittadini possono partecipare. Alle 16, in via del Pesce si prosegue con la narrazione animata per bambini «Il sasso e il fiume» a cura della compagnia La Fa Bu. Piccoli e non saranno catturati dalla buffa storia dell’amicizia tra un sasso staccatosi dal Monte Triglav e il fiume Isonzo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la scuola di Musica 55, in via Capitelli. Alle 18 la giornata di eventi si conclude in Via Torino, 26 con la degustazione di vini naturali del Carso di Marko Fon a cura dell’Associazione Joseph. "Cuore, mani e Carso" è l'etichetta che Marko per anni ha stampato e appiccicato sui suoi vini. E' un programma artigianale, politico e patriottico che racconta l'impegno di una microazienda guidata da uno dei grandi del nostro territorio che, in questo caso, ha sede a Veliki Dol. L’evento è a numero chiuso (max 20 persone), per info e iscrizioni contact@joseph.land.

Sabato

Sabato 2 settembre, per iniziare bene il fine settimana all’insegna della scoperta della città appuntamento dalle 9 alle 12 in piazza Hortis, per riscoprire angoli nascosti di Trieste con la caccia fotografica organizzata da Kallipolis. Alla partenza, a ogni squadra sarà fornita una lista di indovinelli, che una volta risolti condurranno a un elemento cittadino da disegnare o fotografare. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Nel pomeriggio, dalle 16 in piazza Venezia grandi e piccoli rimarranno incantati dallo spettacolo di bolle di sapone proposto da Arteventi. Il fascino senza tempo di queste delicate creazioni animeranno la piazza nella prima parte dell’evento, che proseguirà poi con un laboratorio in cui i partecipanti potranno mettersi alla prova nella creazione di bolle di tutte le dimensioni. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato. Il calendario degli appuntamenti proseguirà poi da giovedì 7 a domenica 10 settembre.