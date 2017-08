Coppa Italia Serie C, poker della Triestina sul Mestre: è qualificazione!

TRIESTE – Una partenza con il botto. Impossibile chiedere di più. La Triestina si guadagna la qualificazione in Coppa Italia di Serie C battendo 4-0 il Mestre. A segno Petrella, Arma, Aquaro e Troiani. Piccola grande gioia anche per Perisan, che para un rigore. La squadra di Sannino gioca con grinta e personalità e passa in vantaggio al 33’ con un tiro dal limite di Petrella. Il secondo tempo si apre subito con il raddoppio, firmato Arma, che trasforma un rigore concesso per fallo di mani in area. La festa qualificazione arriva con la rete di Aquaro, cui segue poi la rete di Troiani. Nei minuti finali Perisan, arrivato il mese scorso dall’Udinese, para un rigore concesso al Mestre. Per Sodinha sarà per la prossima volta…