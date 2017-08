Furti in appartamento e liti in famiglia: i consigli della Polizia di Stato

TRIESTE- Domani, venerdì 25, ottavo appuntamento della collaborazione fra la RAI – Sede regionale del Friuli Venezia Giulia e la Polizia di Stato. Nell’ambito del programma «Un tranquillo week end…da paura! Estate» (rubrica radiofonica molto seguita, condotta da Ornella Serafini dalla sede di Trieste, e da Alberto Rochira dagli studi di Udine, e irradiata da RadioRai per il Friuli Venezia Giulia sulle frequenze di Radio1), domani, verso le 12.00, il Commissario Capo dottor Davide D’Auria, Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Trieste, si soffermerà sui furti in appartamento e sulle liti in famiglia. La collaborazione proseguirà, con un appuntamento settimanale, alle 12, ogni venerdì fino alla fine di settembre.

Consigli e dritte

Al programma è prevista la partecipazione di funzionari della Questura di Trieste, del Compartimento di Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale della Polizia di Stato operanti in Friuli Venezia Giulia. Saranno illustrate le iniziative istituzionali e saranno forniti agli ascoltatori informazioni e consigli utili - ad esempio - per far fronte alle truffe, ai sospetti acquisti in rete, alla sicurezza sulle strada e a prevenire condotte che mettono a rischio la vita propria e altrui (sui binari, sulle strade e in mare).