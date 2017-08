Ultima uscita di "Artigianato e Collezionismo d'A...mare", il mercatino estivo di Sistiana

TRIESTE - Domani, venerdì 25 agosto, si terrà l'ottava e ultima uscita stagionale di «Artigianato e Collezionismo d'A...mare». Volge al termine con successo anche l'edizione 2017 dello storico Mercatino estivo di Sistiana a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case che da un paio di stagioni si è rinnovato diventando il Mercatino dell'Artigianato Artistico, del Collezionismo e del Piccolo Antiquariato Hobbistico. Una selezionatissima vetrina dedicata alle creazioni artigianali e hobbistiche, ai dischi, ai modellini e ai fumetti con oltre 50 selezionati espositori che quest'anno ha aumentato la proposta artigianale, con un sempre maggior numero di giovani. In esposizione in eleganti gazebi illuminati ancora per due venerdì pezzi unici di pelle, legno, vetro e ceramica con particolare attenzione ai temi estivi. Appuntamento dalle 10 alle 22 al Parco Caravella con ingresso libero (e parcheggio gratuito dalle 18).