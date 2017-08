"Dal V-Day a Rousseau, 10 anni di partecipazione": Di Maio a Trieste per il grande evento del M5S

TRIESTE - In occasione del decimo anniversario del V-Day, venerdì 8 settembre si terrà a Trieste un evento dal titolo "Dal V-Day a Rousseau, 10 anni di partecipazione" che ospiterà al suo interno anche il primo Openday Rousseau del Friuli Venezia Giulia. L'evento, ospitato nella bellissima "Sala Ambriabella" presso il Magazzino 42 della Stazione Marittima di Trieste (Molo dei Bersaglieri 3), avrà inizio alle 16.

Il programma

Dalle 16 alle 17 si terrà una sessione formativa per portavoce e si discuterà il Bilancio Pubblico con Laura Castelli. Dalle 17 alle 18.30 i gruppi locali (regionali - comunali) illustreranno, in un gruppo pubbico, delle azioni realizzate dai portavoce e dagli attivisti, con particolare riferimento agli strumenti di partecipazione. Al termine dell'evento interverranno i responsabili di funzione Rousseau per un confronto pubblico. La conclusione dei lavori avverrà alle 20 con il vice presidente della Camera Luigi Di Maio.

I presenti

All'evento saranno presenti i portavoce del M5S al Senato Nicola Morra e Paola Taverna, la portavoce del M5S alla Camera Laura Castelli, i referenti di Rousseau Massimo Bugani ed Enrica Sabatini, la portavoce del M5S della Regione Liguria Alice Salvatore e, come detto, Luigi Di Maio. Inoltre, nel corso dell'evento i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Elena Bianchi, Ilaria Dal Zovo,Eleonora Frattolin, Cristian Sergo e Andrea Ussai e l'europarlamentare del M5S Marco Zullo presenteranno alcune iniziative politiche già realizzate attraverso gli strumenti della partecipazione diretta.