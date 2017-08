All'Alma Arena la Supercoppa Lnp 2017, il presidente Mauro: «Un regalo ai tifosi»

TRIESTE - Sarà Trieste ad ospitare, dal 22 al 23 settembre, la seconda edizione della Supercoppa LNP, l’evento di Lega Nazionale Pallacanestro che segna l’inizio della stagione agonistica, mettendo a confronto le migliori squadre di campionato e Coppa Italia del 2016//2017.

Si giocherà all’Alma Arena, proprio lo scenario dove l’annata appena trascorsa si è conclusa con la finale dei playoff, in un palasport colmo di tifosi e passione per il basket. Alla Supercoppa LNP prenderanno parte i padroni di casa dell’Alma Pallacanestro Trieste 2004 (finalista playoff, seconda classificata), Eurotrend Pallacanestro Biella (finalista Coppa Italia e vincitrice regular season Ovest), De’ Longhi Treviso Basket (vincitrice regular season Est) e OraSì Basket Ravenna (semifinalista playoff).



Primo trofeo della stagione

«Ricominciare dall'Alma Arena rappresenta un filo conduttore ideale tra la vecchia e la nuova stagione, in una piazza che vuole e saprà essere nuovamente protagonista. E lo dimostra ospitando un evento di prestigio come la Supercoppa 2017 - dichiara il presidente LNP, Pietro Basciano - Sarà messo in palio il primo trofeo della stagione, in una due giorni che sarà vissuta dalle squadre come uno dei più importanti tornei di preparazione al campionato, ad una settimana dal suo inizio: assieme a quella di Trieste, la presenza di Biella, Treviso e Ravenna nobilita il cartellone e rappresenterà un banco di prova interessante per allenatori e giocatori. Come per l'appassionato e competente pubblico triestino che, ne sono certo, accorrerà numeroso per vedere la sua nuova squadra a confronto con altre protagoniste della nuova annata di Serie A2».



Evento dove il basket è di casa

«Abbiamo scelto di ospitare all'Alma Arena la Supercoppa LNP – dichiara il presidente dell'Alma Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro - pensando prima di tutto di fare un grande regalo ai nostri tifosi, dando loro la possibilità di vivere da subito e dal vivo l'avvio di stagione. Mettere gratuitamente a disposizione l'Alma Arena alla Lega Nazionale Pallacanestro che organizza l'evento è un modo per valorizzare i nostri spazi, come sede di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. E mostra come gli investimenti effettuati lo scorso anno sulla struttura, e le ulteriori migliorie previste, risultino strategiche per ambire a portare il grande basket a Trieste». «Come LNP, ed a titolo personale, ringrazio la Società Alma Pallacanestro Trieste 2004 – conclude il presidente Basciano - il suo presidente Gianluca Mauro e tutte le componenti che hanno contribuito a rendere realtà l'edizione 2017 della Supercoppa LNP nella città di Trieste. Laddove il basket è di casa, lo saremo anche noi e tutti coloro che vi prenderanno parte».



Le partite

In base ai piazzamenti della stagione, questo il programma della Supercoppa LNP: Venerdì 22 settembre alle 18.15 Eurotrend Biella - De’ Longhi Treviso, alle 20.45 Alma Trieste - OraSì Ravenna. Sabato 23 settembre alle 16.30 finale 3° posto, alle 19.00 finale Supercoppa LNP. E sarà sempre Trieste ad ospitare l'evento istituzionale della presentazione del campionati di Serie A2 e Serie B 2017/2018, nei giorni di disputa della Supercoppa LNP.