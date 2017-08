Lavori di segnaletica orizzontale nelle zone di Sant'Andrea e a Opicina

TRIESTE - Il Comune informa che, condizioni meteorologiche permettendo, da domani a giovedì 31 agosto, con orario notturno 21-6, sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale nelle zone di Sant'Andrea e a Opicina. Interventi di sono previsti in passeggio Sant'Andrea, largo Irneri, viale Romolo Gessi, via Fiamme Gialle e a Opicina in via Nazionale, strada per Vienna, vie Carsia, Salici, Papaveri, Santa Fosca, San Isidoro, San Mauro, Doberdò e ancora nelle vie Prosecco, Basovizza, e Monrupino.

Da martedì

Altri analoghi interventi sono previsti da martedì 29 agosto a venerdì 1 settembre, sempre orario notturno 21.00-6.00, in via Giulia (tratti Rossetti/Galilei e Margherita/Boschetto), Viale XX Settembre (tratto Rossetti/Bonomo), vie Crispi (tratto Rossetti/Pindemonte), Pindemonte, Margherita, Cunicoli, Marconi, Cologna (tratto Giulia/Scoglietto), pendice Scoglietto, San Francesco Assisi (tratto Rismondo/Severo), Fabio Severo (tratto Cologna/Europa), piazzale Europa e via Valerio