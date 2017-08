Autovelox, il Comune annuncia dove sarà posizionata la telecamera

TRIESTE – «Andate piano». Il vicesindaco Pierpaolo Roberti annuncia così, su Facebook, la decisione del Comune di posizionare sulle strade alcune pattuglie della Polizia Locale con l’autovelox. Il motivo? Meno velocità uguale meno incidenti. Gli agenti saranno presenti in via Flavia, via Costalunga, via dell’Istria e Strada di Fiume. L’obiettivo, precisano gli uffici, non è fare cassa.

Lo scopo

«L’intenzione della Polizia Locale e dell’amministrazione comunale non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose- si legge nella nota - Pertanto ogni settimana comunicheremo preventivamente le località oggetto dei controlli».