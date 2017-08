Maltempo a Trieste: gazebo nel canale, soccorso un canoista

TRIESTE - Violenti temporali si sono abbattuti nel tardo pomeriggio e in serata su varie zone del Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area della Pedemontana e a Trieste, causando caduta di alberi e qualche palo della luce. Come riporta l'Ansa, a Trieste le raffiche di vento hanno spostato alcuni cassonetti e divelto un gazebo, che è caduto nelle acque del canale di Ponterosso. Il traffico, con i motociclisti e gli scooteristi in difficoltà, ha subito rallentamenti ma la Polizia locale non ha segnalato incidenti dovuti al maltempo. La Capitaneria di porto è poi intervenuta a Muggia per soccorrere un diportista uscito a pesca mentre i pompieri del Distacccamento di Porto vecchio hanno recuperato con il loro gommone un canoista sorpreso dal maltempo.