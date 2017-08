La Polizia Locale ferma un 40enne ubriaco: nascondeva hashish nello zaino

TRIESTE - Continuano i controlli serali sul territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Alcune sere fa gli operatori della Polizia Locale erano posizionati in piazza Oberdan, in prossimità della pensilina del capolinea del tram di Opicina per effettuare i controlli e le identificazioni di persone stazionanti a lungo nei dintorni della piazza, quando udivano degli schiamazzi provenire da via del Lavatoio.

La perquisizione

Un uomo in evidente stato di ebbrezza stava camminando barcollando al centro della carreggiata gridando e alla vista degli operatori ha cercato di allontanarsi. Lo hanno raggiunto e visto che l'uomo manteneva la mano sinistra chiusa in maniera innaturale gli operatori hanno sospettato che potesse nascondere qualche arma. Procedevano all'identificazione e successiva perquisizione personale e dello zainetto in suo possesso: l'uomo identificato come F.S le sue iniziali di 40 anni triestino con precedenti legati ad alcool e stupefacenti è stato trovato in possesso di presunta sostanza stupefacente (una barretta di circa un grammo di hashish). L'uomo è stato accompagnato presso la caserma S. Sebastiano di via Revoltella dove gli è stata sequestrata la sostanza stupefacente. E' anche stato sanzionato per manifesta ubriachezza.