Trieste Mini Maker Faire, presentata la quarta edizione della festa dell'ingegno

TRIESTE - Dopo lo strepitoso successo delle passate edizioni, torna a Trieste la «Trieste Mini Maker Faire», la festa dell'ingegno di quasi 400 creativi, inventori, scienziati e artisti che giungeranno dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia e altri Paesi, e che si svolgerà il 16 e il 17 settembre, al Campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica «Abdus Salam» (ICTP) di Miramare. La manifestazione - co-organizzata da Maker Media Inc., dal Centro Internazionale di Fisica Teorica «Abdus Salam» (ICTP) e dall’Amministrazione Comunale di Trieste, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, di Trenitalia, del Soroptimist Club Trieste e con la collaborazione di moltissimi altri partner e sponsor ancora in fase di definizione - è stata presentata nella Sala Tergeste del Palazzo Municipale dall'assessore comunale alla Comunicazione e Sistemi informativi e telematici, Serena Tonel, con il direttore di Area Lorenzo Bandelli, assieme ai coorganizzatori dell'ICTP, i Ricercatori Enrique Canessa e Carlo Fonda.

Tutte le iniziative

«L'iniziativa, che vede la coorganizzazione del Comune di Trieste – ha spiegato l'assessore Tonel – riveste particolare importanza specie nell'ottica del ruolo che rivestirà Trieste con la recente nomina a «Capitale Europea della Scienza 2020» chiamando così a raccolta tutte le anime scientifiche del nostro capoluogo. Una manifestazione indirizzata principalmente ai giovani affinchè si avvicinino verso alcune professioni di spiccato interesse e molto richieste sul mercato del lavoro e di competitività a livello nazionale». Tonel ha poi aggiunto che nell'ambito della Trieste Mini Maker Faire saranno presenti ulteriori iniziative: «Trashware», varata dal Comune per la cessione gratuita di postazioni computer non più utilizzabili per le attività dell'Ente e dotate di software open-source. Pc che saranno consegnati nel corso della quarta edizione della manifestazione. Gli interessati hanno tempo ancora due settimane per farne richiesta, inviando entro le 10 del 7 settembre, una richiesta scritta via mail all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it con oggetto: «adesione all'iniziativa Trashware del Comune di Trieste 2017».

Hackaton Trieste

«Un'altra interessante iniziativa, sempre a cura del Comune – ha detto Bandelli – sarà «Hackaton Trieste », a cura del Social Media Manager comunale Christian Tosolin. Saranno 24 ore di competizione ad altissimo livello tecnico: un gruppo selezionato di concorrenti potrà cimentarsi sul rilevante tema delle «smart cities». Canessa ha portato i saluti del direttore dell'ICTP, Fernando Quevedo, ringraziando il Comune per il sostegno e la costante disponibilità per una festa che desterà sicuro interesse e curiosità per tutti i visitatori. Il collega Fonda ha poi illustrato il nutrito programma: «Quest'anno ci saranno molte novità e delle sorprese che non vogliamo ancora rivelare, che si scopriranno in loco».

Una quarta edizione davvero ricca

Un programma che include stampanti 3D, droni, robot, Arduino, sostenibilità, riuso&riciclo, software e hardware Open source, arte e musica, creatività e movimento Do-It-Yourself. Sono solo alcuni esempi dei campi in cui l’ingegno creativo diventa stimolo a costruire qualcosa di nuovo e che i visitatori della quarta Trieste Mini Maker Faire potranno sperimentare nel weekend del 16 e 17 settembre, negli oltre 10mila metri quadri del campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica «Abdus Salam» (ICTP) di Miramare. Oltre a laboratori per bambini e ragazzi, mini-seminari, incontri e dibattiti di scienza, creatività e tecnologia, competizioni e spettacoli, droni, performances Fai-Da-Te. In sostanza, la Trieste Mini Maker Faire non è proprio «mini»: negli anni è diventata una grandissima festa per bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani e famiglie. Sono attesi 400 maker, creativi, entusiasti della tecnologia e hobbisti impegnati nella risoluzione di problemi concreti, in uno spirito di condivisione ma anche di spettacolo. Dai giochi di matematica alle stampanti 3D, dal software libero all’elettronica, l’obiettivo è presentare al pubblico i progetti nati dalle idee dei maker e condividere ciò che hanno imparato, in linea con l’approccio «mostra e dimostra» del movimento maker a livello internazionale. Famiglie, bambini e persone di ogni età avranno la possibilità di rivolgere uno sguardo al futuro confrontandosi con i maker e con le loro invenzioni nel corso di due intere giornate, per 17 ore complessive, nei giorni di sabato 16 (dalle 11 alle 20) e domenica 17 settembre 2017 (dalle 10 alle 18). L’ingresso sarà come sempre gratuito per tutti.

La novità del picnic

La novità per la divulgazione scientifica del 2016 è stata lo svolgersi del primo Science Picnic di Trieste: un giorno di festa della scienza dedicato alle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e dintorni. Durante il weekend del 16 e 17 settembre 2017 verrà riproposto, portandolo a ben due giornate, sotto forma di una speciale area del campus dedicata alla scienza e ai più giovani: il Villaggio Science Picnic. Sarà un’ulteriore occasione di divertimento e di creatività all’interno della quarta Trieste Mini Maker Faire: studenti e insegnanti potranno assistere e partecipare a una vasta scelta di esperimenti interattivi, spettacoli, brevi incontri su svariati argomenti scientifici, laboratori didattici, interventi di divulgatori e ricercatori.

Giovani e tecnologia

Lo scopo sarà ancora quello di avvicinare i giovani al lato creativo della scienza e della tecnologia per appassionarli, affinché considerino la possibilità di una carriera nella ricerca. Lo stile sarà quello informale e allegro ormai già molto apprezzato dagli studenti e dagli insegnanti, secondo il format già premiato dalla Commissione Europea come uno dei dieci migliori progetti europei dell’ultimo decennio nel campo «Scienza e Società». Tutti gli studenti, gli insegnanti e le scuole di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare, non sarà necessaria alcuna prenotazione in anticipo, il programma completo sarà disponibile dal 1 settembre. Il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare sarà raggiungibile con i treni regionali da e per Trieste, che effettueranno una fermata straordinaria alla Stazione di Miramare (per gentile concessione di Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia) e con i bus (linea 6).

Entrambe le giornate sono a ingresso gratuito e a tutte le attività, sia per i visitatori che per gli esposito