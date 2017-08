Incidente tra moto: ragazza finisce all'Ospedale, si cerca il pirata della strada

TRIESTE – Scontro tra due motocicli nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 agosto. E’ successo attorno alle 14. Una ventenne a bordo di una moto Kawasaki che stava procedendo su via Rossetti per poi svoltare nella via dei Porta è stata centrata da un’altra moto in sorpasso. La caduta al suolo della ragazza non ha turbato l'uomo a bordo del due ruote che prima ha proseguito la sua marcia senza fermarsi poi, tornato indietro a piedi, si è nuovamente allontanato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara. Nonostante i traumi e le ferite, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti ora sono alla ricerca dell’uomo, per la quale potrebbe prefigurarsi il reato di omissione di soccorso.