Challenge Baron Banfield, l'alleanza tra vecchi e giovani si costruisce in barca a vela

TRIESTE - Anziani e giovani insieme a bordo, per la 29a edizione del Trofeo Challenge Baron Banfield, riservato ai timonieri over 60, che si disputerà il prossimo 2 settembre per iniziativa dell'Associazione Goffredo de Banfield e dello Yacht Club Adriaco. Quest'anno ogni imbarcazione dovrà ospitare a bordo anche uno dei velisti che hanno gareggiato lo scorso giugno alla regata Trofeo Baron Banfield under 15 classe Optimist «con l'auspicio - é stato spiegato nella presentazione, oggi a Trieste - che vecchi e giovani, attraverso la barca a vela ed il mare, stabiliscano tra loro una significativa alleanza necessaria per affrontare la vita». Come riporta l'Ansa la nuova formula combinata sarà premiata con uno speciale riconoscimento intitolato alla memoria di Noretta Cosulich Rossetti, protagonista di questo Trofeo. L'Associazione di volontariato Goffredo de Banfield, da quasi trent'anni, in modo gratuito si prende cura e supporta gli anziani non autosufficienti di Trieste e le loro famiglie.