"Nei Suoni dei Luoghi", appuntamento con la chitarrista croata Divna Simatovic

TRIESTE - Primo appuntamento in provincia di Trieste per il Festival "Nei Suoni dei Luoghi", organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti, con un concerto questa sera, mercoledì 30 agosto alle 20.45 nella Chiesa di San Rocco di Aurisina (piazza San Rocco) che vedrà protagonista la chitarrista croata Divna Šimatović. La serata, a ingresso libero, nel cuore del borgo carsico proporrà uno splendido programma chitarristico, che prende le mosse da una suggestione violinistica, con la trascrizione dell'inarrivabile Ciaccona bachiana e della Gran Sonata di Paganini, anche valentissimo chitarrista. Nella seconda parte una pagina del celebre autore spagnolo Albeniz e una pagina di un meno noto musicista croato, S. Šulek, secondo la lodevole tradizione balcanica degli artisti di includere sempre un brano del proprio repertorio nazionale nei programmi di concerto.

La carriera

Classe 1994, Divna Šimatović ha completato brillantemente gli studi superiori presso la scuola di musica «Pavao Markovac» di Zagabria, sotto la guida del M° Xhevdet Sahatxhija. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali quali: il premio assoluto al Concorso Nazionale Croato (2013, 2015), II premio al Concorso Nazionale «Papandopulo» (2014), Premio della giuria al «Lions Grand Prix» di Rijeka (2014), Si è distinta anche in numerosi concorsi internazionali e ha al suo attivo concerti in Croazia (Zagreb, Vara¸din, Split, Rijeka, Dubrovnik, Zadar, Sisak, Novska) e all’estero a Berlino, Weimar, Velbert, Gorizia, Lubiana, e partecipazioni alla televisione nazionale croata negli shows «Dobro jutro, Hrvatska» e «Majstori svirači». Il prossimo appuntamento di "Nei Suoni dei Luoghi" è per sabato 2 settembre alle 20.45 a Cormons (GO) con un significativo viaggio nel repertorio per piano con Adelajd Zhuri. Per le altre informazioni visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it o mandare una mail info@associazioneprogettomusica.org