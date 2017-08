Trieste Running Festival, iscrizioni aperte per la Trieste 21K e la Miramar Family

TRIESTE - L'Apd Miramar apre le iscrizioni online dal primo giorno di settembre per la 23a Trieste 21K e per la 2a Miramar Family in programma domenica 6 maggio 2018. Per la prima volta, tra l’altro, la mezza maratona sarà valida anche come campionato regionale Fidal, testimoniando così la ritrovata leadership dell’evento dopo la rinuncia di Trieste alla maratona appena divenuta maggiorenne. «Consapevoli di una scelta difficile quanto opportuna e soprattutto resa necessaria da situazioni non dipendenti dalla nostra volontà – commenta Fabio Carini, event manager del Trieste Running Festival – puntiamo a creare una 21K d’eccellenza ad ogni livello, da quello competitivo con top runner soprattutto europei ed italiani in grado di stimolare il tifo degli appassionati a quello amatoriale, ovvero alla cura attenta ai dettagli che possono soddisfare le esigenze dei veri nostri clienti. A questo proposito ringrazio il presidente della Fidal Fvg, Guido Pettarin, per avere sostenuto il nostro desiderio a ripartire con un campionato regionale di mezza maratona che premierà tutte le categorie. Ma ci saranno anche altre sorprese…».

Tutte le novità

Dal 2018, quindi, il Trieste Running Festival organizzato da Apd Miramar in collaborazione con Fidal e Asi, vivrà il suo epilogo non più con la 42, ma con la rinnovata e sempre più affascinante Trieste 21K, la maratonina più panoramica d’Europa che compie 23 anni e, dopo la sperimentazione del 2017 con lo start fissato a Miramare, ritorna a percorrere tutta la Strada Costiera per poi attraversare il lungomare di Barcola, le Rive cittadine e concludersi nella centralissima piazza Unità d’Italia. Ci sarà però una grande novità rappresentata dalla partenza che si annuncia inedita quanto ancora top secret. Conferma assoluta, invece, per la Miramar Family, la non competitiva più partecipata della regione che si snoderà sul consueto quanto spettacolare tracciato di 7 km da Miramare a piazza Unità d’Italia. Tariffe speciali in progressivo vigore dal 1 settembre online sul sito ufficiale www.triesterunningfestival.com, con la Trieste 21K (numero chiuso fissato a quota 2500 partecipanti) per un mese a 15 euro solo per chi ha partecipato a 42K o 21K nel 2017 . Al via anche le iscrizioni alla Miramar Family (numero chiuso 8000) con la tariffa esclusiva di 10 euro per tutti fino al 31 dicembre.