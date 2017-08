Trofeo Bettarini, è quadrangolare tra big: l'Alma sfida contro Udine, Treviso e Venezia

TRIESTE – Fine settimana dal grande contenuto sportivo a Lignano Sabbiadoro dove nel Palazzetto di viale Europa venerdì 1 e sabato 2 settembre si terrà il quadrangolare pre-campionato «Alfiero Bettarini Cup», tradizionale appuntamento di alto livello nel panorama cestistico del Nordest. Sul parquet si affrontano Alma Pallacanestro Trieste, De’ Longhi Treviso, Reyer Venezia e GSA Udine, una «prima stagionale» densa di aspettative da parte dei tifosi: venerdì, nella prima giornata del torneo, in campo alle 19 Trieste e Treviso, mentre alle 21.15 Venezia contro Udine. La giornata di sabato invece sarà caratterizzata dalle finali: alle 19 si affronteranno le perdenti della giornata precedente, mentre alle 21.15 è in programma la finalissima tra le due compagini vincenti.



Gli scontri

I biancorossi arrivano a questo torneo dopo due settimane di preparazione, e con alle spalle l’amichevole vinta contro l’ADP Codroipese. In considerazione del valore delle avversarie, il torneo può esser considerato una prima «prova opertiva» per Trieste, nella quale testare il valore del nuovo gruppo, pronto per la Stagione 2017-2018. «Ai box» l’americano Bowers, l’Alma ritroverà sul parquet il suo Javonte Green. La prima avversaria dell’Alma Pallacanestro Trieste nella «Bettarini Cup» sarà la De Longhi Treviso, squadra che lo scorso anno si è fermata ai quarti di finale dei playoff di Serie A2, sconfitta nella Serie per 3-1 dalla Fortitudo. Numerosi i volti nuovi nella compagine della Marca: Brown, Bruttini, Antonutti, Imbrò e Musso le nuove forze messe a disposizione di coach Pillastrini. La GSA Udine riparte dal nono posto del girone est della serie A2, rimasta fuori di un soffio dai playoff. Con i rinforzi di Benevelli, Pellegrini, Mortellaro e l’americano Dykes, arrivato in seguito ai gravi problemi familiari di TJ Price, Udine affronta il testo con il piglio di chi in questa stagione vuole puntare in alto.



E il Venezia...

A Lignano scenderanno in campo anche i campioni d’Italia della Reyer Venezia: a difendere lo scudetto conquistato lo scorso maggio ai danni della Dolomiti Trento i confermati Bramos, Peric, Haynes, Ress e Tonut, ai quali vanno ad aggiungersi i vari De Nicolao, Watt, Orelik, Johnson, Biligha, oltre all’ultimissimo arrivato in ordine di tempo, Bruno Cerella dall’Olimpia Milano, a completare un roster necessariamente di prim’ordine messo a disposizione di coach De Raffaele in vista non solo del campionato ma anche degli impegni in EuroLega. Un torneo con molti spunti interessanti, tecnicamente di assoluto livello e che rappresenta per l’Alma Pallacanestro Trieste una tappa fondamentale nella fase di preparazione al prossimo campionato, dove trovare l’alchimia necessaria tra vecchi e nuovi arrivati in modo da presentarsi all’inizio del campionato di A2 2017/18... #almassimo.



Info Biglietti: Ingresso a giornata (per entrambe le partite) 5 euro a persona disponibili direttamente al Palasport.