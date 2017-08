Dalla biologia marina alla pesca sostenibile: il protagonista di Trieste Next 2017 è il mare

TRIESTE - ll mare è al centro della sesta edizione di Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica che si tiene ogni settembre a Trieste. Biologia marina, pesca sostenibile, ingegneria marittima d’avanguardia, alimentazione, professioni del futuro legate a questa importante risorsa, innalzamento dei mari, ricerca in Antartide: tutti questi e molti altri sono i temi che verranno affrontati a Trieste Next 2017 - «Un mare di Scienza», dal 21 al 23 settembre, grazie al sostegno degli istituti di ricerca che costituiscono il cuore del «Sistema Trieste». Promotori dell’edizione 2017 sono l’Università di Trieste, AREA Science Park, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, il Comune di Trieste e VeneziePost. Co-promotori sono la Regione Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Trieste.

Tutti gli ospiti

Quest’anno Trieste occupa inoltre un ruolo particolarmente centrale nel panorama della ricerca scientifica europea, essendo stata appena nominata Capitale Europea della Scienza 2020. Durante il festival ci saranno perciò anche molte anticipazioni sull’EuroScience Open Forum (ESOF) 2020, l’evento che porterà in questa città scienziati e operatori del settore della ricerca da tutto il mondo. Tra gli ospiti di spicco della manifestazione ci sarà Antonio Lazcano, celebre biologo messicano che racconterà come le Galapagos («Las Encantadas») sono state di ispirazione per lo studio dell’evoluzione della vita. Sandra Savaglio, astrofisica che si è meritata una nota copertina su TIME, da anni impegnata anche sul fronte delle pari opportunità nelle professioni scientifiche, terrà un intervento su «donne e scienza». Dominick Salvatore, economista statunitense di origini italiane famoso anche per la sua opera di divulgazione, parlerà invece di crescita sostenibile e economia globalizzata. E ancora: l’archistar Mario Cucinella, che curerà il Padiglione Italia della Biennale Architettura 2018; Laura Steindler, ricercatrice di Microbiologia e Biologia marina all’Università di Haifa; Wolfgang Proβ, docente emerito di Letterature comparate dell’Università di Berna; Mike Maric, campione mondiale di apnea e coach di Federica Pellegrini. Trieste Next offrirà anche al pubblico la possibilità di visitare la OGS Explora, la nave di ricerca protagonista di molte campagne antartiche, che resterà attraccata difronte a Piazza Unità per tutta la durata della manifestazione.



Gli altri eventi

Nei giorni del festival si terranno anche due importanti iniziative che faranno da ponte tra ricerca e aziende: EuroBioHighTech e il NEXT Maritime Technologies’ Day. Il primo metterà in contatto scienziati e imprenditori nei settori del biomedicale, biotecnologico e bioinformatico; il secondo, vera novità di quest’anno, riguarderà l’innovazione in campo marittimo.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma è richiesta la registrazione online.