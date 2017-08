'Rex' e i grandi transatlantici, Walter Macovaz diventa guida al Civico Museo del Mare

TRIESTE - Interessante visita guidata domenica 3 settembre, alle 10.30, al Civico Museo del Mare (via di Campo Marzio 5), sulle vicende del «Rex» e dei grandi transatlantici. Walter Macovaz, esperto in storia della costruzione e della tecnologia navale, illustrerà, con un breve excursus storico, l'epopea leggendaria di queste imponenti navi. Più nel dettaglio si parlerà del «Rex», senza dubbio il più grande transatlantico italiano dell'epoca (fu varato nel 1931) e allora vero motivo di orgoglio nazionale, in quanto unica nave transoceanica in grado di competere con quelle straniere. Sul «Rex» viaggiarono moltissimi personaggi famosi di allora, proprio grazie alla grande qualità dei servizi offerti e alla velocità con la quale da Genova si poteva raggiungere New York. La sua fine purtroppo avvenne, per motivi bellici, l'8 settembre 1944, al largo della costa tra Capodistria e Isola, dove, ferma in un punto molto visibile, la nave subì il ripetuto bombardamento da parte di aerei inglesi, con il conseguente semiaffondamento dopo quattro giorni di incendi.

La visita guidata e lo stesso ingresso al Museo sono gratuiti.