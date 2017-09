Alla scoperta degli animali con la mostra 'Mammiferi in Fvg'

TRIESTE - Domenica 3 settembre, al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste di via dei Tominz 4, in occasione dell’ingresso gratuito ai Civici Musei, saranno organizzate, con cadenza oraria dalle 10 alle 13 (10-11-12-13) delle visite guidate alla Mostra «Mammiferi in Fvg», a cura del fotografo Fabrizio Palombieri. Al visitatore verranno spiegate curiosità e aneddoti sugli animali fotografati. Per i più esigenti, verranno svelati anche i dati relativi allo scatto, permettendo di capire che non serve per forza una attrezzatura molto costosa per scattare delle buone immagini, ma a volte basta usare al meglio quanto a disposizione e conoscere le abitudini dell'animale ricercato.