Pantaloncini, occhiali da sole e cappello: c'è Babbo Natale in piazza Unità!

TRIESTE – Pantaloncino corto, maglietta a mezze maniche, occhiali da sole calati sul naso e cappello. Babbo Natale, in un’inedita versione estiva, è in città. Proprio così: l’uomo più amato dai bambini è stato notato alcuni giorni fa mentre passeggiava, in infradito e di rosso vestito, per le vie di Trieste con un borsone nero e un sacchettino colmo di chissà quali doni. Natale è ancora lontano… avrà approfittato dei saldi?

30 agosto - Babbo Natale in piazza Unità (© Alexandra Mitakidis)