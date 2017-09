Travolto da un'auto, muore giovane di 19 anni

TRIESTE – Investimento mortale nella serata di giovedì a Rabuiese, a poche centinaia di metri dal valico di confine con la Slovenia. Un'auto slovena condotta da un 51enne (A.F. le sue iniziali), poco prima dell'imbocco del raccordo autostradale che porta a Lacotisce, ha investito e ucciso un giovane di 19 anni. Il ragazzo, Jakob Cerar, residente a Lokovica, in Slovenia, è stato inizialmente soccorso dal 118, ma è morto poco dopo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale, ma pare che il19enne stesse attraversando la strada da sinistra a destra e che in quel tratto di strada poco illuminato, il conducente non lo abbia visto.