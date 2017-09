Notato mentre riga le auto con le chiavi, lancia pietre al passante al telefono con la Polizia

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria per danneggiamento uomo, A.I., nato nel 1967 a Napoli, residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Ieri pomeriggio un passante lo ha notato intento a graffiare le fiancate di alcune autovetture in sosta con un mazzo di chiavi in via Valerio e ha informato il 112 (danneggiate una Volkswagen Golf, una Renault Clio e una Volkswagen Passat).

Pietre contro la "spia"

Mentre raggiungevano il posto due equipaggi della Squadra Volante della Questura, accortosi che l’uomo stava telefonando, A.I. gli ha afferrato il braccio senza riuscire però a prendergli il cellulare. Adirato, gli ha quindi scagliato contro un mattone e alcune pietre, una delle quali graffiava il cofano di una Toyota Corolla in via Pendice Scoglietto. Successivamente A.I. entrava in uno stabile in cui si stavano effettuando alcuni lavori edili e gli operatori lo hanno rintracciato all’interno della corte condominiale. Una volta identificato e ricostruito l’episodio, l’uomo è stato denunciato.