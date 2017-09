Dialoghi, musica, cibo e sport: comincia il "Grande viaggio" di Conad a Trieste

TRIESTE - Sarà una «tre giorni» ricca di appuntamenti musicali, sportivi, culturali e gastronomici quella che la Conad offrirà a Trieste, da oggi fino a domenica 3 settembre, nell'ambito della 3° edizione de «Il Grande viaggio insieme», la manifestazione itinerante che la stessa Conad organizza annualmente per incontrare, assieme ai propri soci, le persone e i territori «con l'obiettivo – così spiegano i promotori - di parlare di identità che sono frutto della storia, di ideali condivisi, di tradizioni e costumi, per trascorrere una festa tra dialoghi, musica, cibo e sport». «Viaggio» di cui la nostra città sarà stavolta la sesta delle otto tappe di un «tour» iniziato a maggio a Siracusa e che si concluderà prossimamente a Sanremo.

La tappa triestina

Ma l'»itinerario triestino» di queste giornate, presentato stamane nel Salotto Azzurro del Municipio, alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza, dell'Assessore comunale al Commercio ed Eventi correlati Lorenzo Giorgi e di Luca Panzavolta, Amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – una delle sette grandi cooperative aderenti al Consorzio nazionale CONAD - è stato descritto, proprio da quest'ultimo, come una tappa comunque peculiare e piuttosto «speciale» rispetto al percorso fra gli altri 'campanili' italiani «per le caratteristiche tutte particolari di Trieste, città letteraria e nel contempo di traffici, abituata da tempo a fare da ponte tra Occidente e Oriente, con il suo spiccato carattere mitteleuropeo». E dopo aver sottolineato, quale tratto tipico di Conad, la sua «vocazione a cercare e creare legami forti con i territori e con le comunità in cui opera, innanzitutto non inserendosi dall'esterno ma associando imprenditori già operanti in loco e quindi capaci di vivere pienamente la loro comunità di appartenenza», Panzavolta si è poi dichiarato, anche rispetto alle altre tappe del «tour», molto colpito da Trieste e dal sito di piazza dell'Unità – che ospiterà la gran parte delle manifestazioni - «poichè raramente ci capita di «sbarcare» in una piazza così bella».

Il programma

Oggi alle 17, all'auditorium del Museo «Revoltella», il sociologo Aldo Bonomi illustrerà uno studio svolto sulla comunità locale con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche che la attraversano in questi tempi di profondo cambiamento. Con Bonomi interverranno l'amministratore delegato Conad Francesco Pugliese, il direttore della Caritas di Trieste don Alessandro Amodeo, il presidente CNA Trieste Giancarlo Carena, la direttrice del Servizio Musei e Biblioteche del Comune – e dello stesso «Revoltella» - Laura Carlini Fanfogna, il direttore organizzativo del Teatro Politeama Rossetti Stefano Curti, il direttore generale ICGEB (Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia) Mauro Giacca e Alessandro Rinaldi fondatore di DOF Consulting e del Collettivo di social art DMAV. Il tutto con il coordinamento della giornalista del settimanale «Oggi» Marianna Aprile. Nei giorni successivi – sabato 2 e domenica 3 – vi sarà poi una vasta serie di manifestazioni, centrate per l'appunto per la gran parte in piazza dell'Unità, e come detto «all'insegna di musica, sport, incontri, riflessioni e buon cibo, ma anche di semplici incontri e chiacchierate in piazza con le persone poiché – ha rimarcato – l'»idea» e il filo conduttore di Conad sono quelli di incontrare la gente nei propri luoghi, negli spazi dove vive, per rapportarsi e raccontare l’Italia delle comunità, il Paese reale». Luca Panzavolta ha concluso indicando come «un momento speciale, e particolarmente qualificante oltre che emozionante, di questa «tre giorni» il concertino che i Solisti del Sesto Armonico diretti dal maestro Peppe Vessicchio, eseguiranno domenica mattina (3 settembre), alle ore 11, facendo visita agli ospiti del Centro per l’Anziano del Comune di via Marchesetti, per offrire anche a queste persone, spesso bisognose di una «novità» e di un sorriso, un'ora di musica e magari di maggior spensieratezza».

Sport

Altri dettagli del nutrito programma sono stati infine illustrati da Raoul Bernes presidente del Comitato Provinciale di Trieste dell'Unione Sportiva ACLI che, a livello nazionale, e quindi anche ai diversi livelli locali, supporta "Il Grande Viaggio Insieme" della CONAD, organizzando in ogni città la parte "ludico – sportiva». Semplice ma molto preciso il «concetto chiave» espresso da Bernes: «Portare in piazza lo sport e il divertimento, riservando peraltro anche un significativo spazio ai temi e agli strumenti della sicurezza nello sport" (quali ad esempio le dimostrazioni e istruzioni per l'uso dei defibrillatori che infatti saranno presenti in piazza Unità). E ancora da Marco Monari, dell'Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali di CONAD, che ha brevemente illustrato le «linee di indirizzo» ispiratrici delle manifestazioni. Una "tre giorni" di CONAD a Trieste, dunque, senz'altro varia e interessante, che non mancherà di richiamare un gran pubblico. Per la piena riuscita della quale, bisognerà peraltro – specialmente per le manifestazioni in piazza - molto confidare nella clemenza degli elementi e nella benevolenza di Giove Pluvio, stanti le (finora) non molto entusiasmanti previsioni meteo per i prossimi giorni, peraltro sempre piuttosto altalenanti e «ballerine» negli ultimi tempi...

Venerdì 1 settembre - Museo Revoltella

Non si può essere parte di qualcosa se non la si conosce a fondo: con questo spirito, «Il Grande Viaggio Insieme» di Conad ascolta le comunità. Lo fa con l'aiuto del sociologo Aldo Bonomi, che ha condotto su Trieste uno studio intervistando gli stakeholder del mondo delle istituzioni e dell'associazionismo locale, presidenti, amministratori, direttori e alcuni soci delle cooperative Conad. I diversi aspetti dell’indagine sociologica, «Fare Comunità nella Comunità di Trieste», saranno presentati nel corso di un incontro che si terrà oggi alle 17, all'auditorium del Museo «Revoltella». Dopo il saluto iniziale di Lorenzo Giorgi, Assessore al Commercio del Comune di Trieste, seguirà l’intervento introduttivo del sociologo e direttore del consorzio Aaster, Aldo Bonomi. A seguire sul tema si confronteranno Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad, Don Alessandro Amodeo, direttore Caritas Trieste, Giancarlo Carena, presidente CNA Trieste, Laura Carlini Fanfogna, direttrice del Servizio Musei e Biblioteche del Comune, Stefano Curti, direttore organizzativo Teatro Politeama Rossetti, Mauro Giacca, direttore generale ICGEB International Centre for Genetic, Alessandro Rinaldi, fondatore DOF Consulting e Collettivo di social art DMAV. Coordinerà la giornalista del settimanale «Oggi» Marianna Aprile.

Sabato 2 settembre - Piazza Unità

Ai giovani e ai loro interessi è dedicato un appuntamento del Grande Viaggio molto speciale, il quiz interattivo «Bella zio! – il quizzone che ti svela il mondo ggiovane», che si terrà alle 19.20. A condurlo sarà Gene Gnocchi, presenza ormai fissa del tour Conad, che vestendo i panni di personaggi noti tra gli under 35, come Fedez o Morgan, coinvolgerà il pubblico della piazza con domande e interventi. A seguire saliranno sul palco il comico ed imitatore Ubaldo Pantani e l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, che, con la giornalista Federica De Sanctis, dialogheranno sui temi della comunità, i valori, le persone. La serata proseguirà con i Solisti del Sesto Armonico diretti dal maestro Peppe Vessicchio che suoneranno successi degli anni ’80 e ‘90.

Domenica 3 settembre - Centro per l’Anziano di via Marchesetti e piazza dell'Unità

La giornata si aprirà alle 11 con l’emozionante appuntamento «Con Conad c’è Musica in città!»: i Solisti del Sesto Armonico, diretti dal maestro Peppe Vessicchio, faranno visita agli ospiti del Centro per l’Anziano del Comune di Trieste, in via Marchesetti, per offrire a tante persone che trascorrono gran parte del loro tempo da sole la possibilità di godere di un’ora di gioia, partecipazione e tanti sorrisi. La terza edizione del Grande Viaggio ha un nuovo mattatore, Dario Vergassola. In Piazza Unità d’Italia a partire dalle 19.20 il comico, affiancato da Federica De Sanctis, terrà una conversazione semiseria con i rappresentanti delle associazioni del territorio, della cooperativa locale Commercianti Indipendenti Associati e delle filiere commerciali. Il titolo è un programma: «Rigiriamo l’Italia. Il talento che fa notizia». La serata proseguirà all’insegna della musica dal vivo, con l’esibizione delle band che partecipano al Conad Jazz Contest, in collaborazione con Umbria Jazz. A seguire sul palco tornerà la musica con Il Sanremo dei giovani e i Solisti del Sesto Armonico.

Le attività

Le giornate di sabato e domenica si apriranno entrambe con le attività sportive del comitato Us Acli di Trieste, che si svolgeranno per tutto il giorno coinvolgendo i giovanissimi e le loro famiglie. Le attività proseguiranno il pomeriggio alle 17 con la scuola di cucina e merenda in piazza per mamme e bambini e nelle serate, in concomitanza con gli spettacoli, street food con degustazione gratuita a base di prodotti Sapori&Dintorni Conad preparata dalla «Compagnia degli Chef». Un fine settimana all’insegna dello sport e di tutte le sue declinazioni con il ricco programma di attività, aperte a tutti, curate dal comitato dell’Unione Sportiva Acli di Trieste e realizzato grazie al progetto nazionale curato da Us Acli e Uisp. Si comincia alle ore 10 di sabato 2 settembre con dimostrazione di arti marziali, incontri di basket e calcio per atleti diversamente abili, minitennis, calcio, danza del ventre, calciobalilla e tennistavolo. Inoltre sarà possibile iscriversi alle divertentissime olimpiadi dei giochi popolari, confrontandosi in tiro alla fune, corsa dei sacchi, piattelli e molto altro. I giochi popolari continuano nel pomeriggio di sabato (dalle 15 alle 18), oltre a basket (genitori/figli), calcio a tre, minitennis e attività con supporto musicale come zumba, danza sportiva e balli di gruppo. Tanto sport e dimostrazioni che saranno replicate domenica 3 settembre, in cui il clou del giorno sarà un match di bubble soccer «titanico»: dentro enormi bolle d’aria si sfideranno i campioni over 45. In tutta la due giorni di sport, sarà disponibile un presidio per la dimostrazione dei primi fondamenti all'uso del defibrillatore, una postazione per il tiro delle freccette e un vogatore per il canottaggio.