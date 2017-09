Due sorelle di Trieste in lizza per la corona di Miss Grand Prix 2017

TRIESTE - Ci sono anche due ragazze di Trieste tra le trenta finaliste del concorso di Miss Grand Prix che sabato sera 2 settembre sul Lungomare Marconi di Alba Adriatica (TE) vivrà il suo atto conclusivo con la finale nazionale. Con loro anche Eros Comisso di Staranzano (GO), unico friulano tra i trenta finalisti di Mister Italia. La città sarà rappresentata da Vanessa La Monaca e la sorella Beatrice La Monaca. Le due ragazze hanno superato una serie di lunghe selezioni che hanno coinvolto migliaia di ragazze su tutto il territorio nazionale. Vanessa "da grande" sogna di fare la presentatrice, mentre Beatrice aspira a diventare un'assistente di volo. Eros Comisso, alto 1,86, ha 26 anni, con la passione per lo sport, è il sogno di realizzarsi nella vita.

I concorsi

Entrambi i concorsi sono promossi dalla Claudio Marastoni Communication in collaborazione con associazione Apat e Il patrocinio del Comune di Alba Adriatica, sede delle finali nazionali 2017. Una sorta di «Olimpiadi della bellezza» che ha portato nella cittadina abruzzese in questi giorni cento «bellissimi» e cento «bellissime» scelti tra le migliaia di candidati che nel corso dell’anno si sono cimentati con le selezioni promosse su tutto il territorio italiano per individuare gli eredi al trono di Angelica Campanella (Miss Grand Prix 2016) e Paolo Crivellin (Mister Italia 2016).

I vip alla finale

Sabato 2 settembre è il grande giorno della finale con dj set e animazioni ad accompagnare fin dal mattino la marcia di avvicinamento all’evento conclusivo che inizierà alle 21.30 e sarà condotto da Jo Squillo. Ma la cantante di «Siamo Donne» non sarà l’unica star del mondo dello spettacolo che impreziosirà il fine settimana ad Alba Adriatica. Si arricchisce di ora in ora infatti il parterre de roi degli ospiti invitati dalla Claudio Marastoni Communication. Sono attesi sul lungomare Marconi altri grandi personaggi come Maddalena Corvaglia, Iago Garcia, Vicky Mangone, i ballerini di Amici Oliviero Bifulco e Simone Ripa, il cantante Alessio Mininni, la finalista di Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina e tanti altri protagonisti del mondo delle fiction e dei reality. L'occasione e di quelle importanti. Quella di quest’anno, per Miss Grand Prix, non sarà un’edizione come tutte le altre. Il concorso promosso dalla Claudio Marastoni Communication compie infatti 30 anni confermandosi come uno dei più longevi ed importanti nella categoria.