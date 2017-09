Sparisce dopo la condanna: arrestato a Fernetti 38enne rumeno

TRIESTE - Era in debito con la giustizia italiana il 38enne cittadino romeno, C.M.T. le sue iniziali, arrestato questa mattina in località Fernetti dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Ora sconterà nel carcere locale del Coroneo la pena definitiva di due mesi di reclusione per il reato di porto abusivo di armi. Il cittadino romeno era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2012 dalla Procura della Repubblica di Milano. Infatti, dopo la condanna si era reso irreperibile, invece di presentare, come previsto dalla legge, l’istanza per ottenere una misura alternativa al carcere. C.M.T. è stato identificato a bordo di un autobus di linea romeno durante le consuete attività di retrovalico con il contributo del personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che dal dicembre 2015 collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.