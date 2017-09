Autovelox, ecco dove si posizioneranno le pattuglie dal 4 al 9 settembre

TRIESTE - Far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Polizia Locale e amministrazione comunale proseguono nella loro attività di sensibilizzazione nei confronti degli automobilisti. La prossima settimana le pattuglie con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali: Padriciano, Opicina, via Forlanini, via S.Pasquale, viale Miramare.