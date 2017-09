Arrampicata sul colle di San Giusto: parte il ciclo di prove sulla palestra di roccia outdoor

TRIESTE - Arrampicare sul colle di San Giusto? Al Polo Giovani Toti parte il primo ciclo di dimostrazioni e prove sulla palestra di roccia outdoor che consente agli esperti di esercitarsi in percorsi di diversi gradi di difficoltà e ai neofiti di assistere alle dimostrazioni e sperimentarsi nei primi passi di questo sport appassionante e completo. Tutti i mercoledì di settembre: il 6, 13, 20, 27, dalle 16.30 alle 21, in collaborazione con il Gruppo Montagna C.A.T., è possibile per i ragazzi con più di 14 anni imparare a usare l’attrezzatura messa a disposizione (4 corde e 7 imbraghi) seguiti da personale esperto. Ingresso libero.

Il Progetto Area Giovani del Comune di Trieste rivitalizza un altro spazio del Polo Giovani di San Giusto in un processo, già avviato, che mobilita tutte le risorse disponibili sul territorio, in particolare le realtà under 35. In virtù di questa rete la palestra di roccia sarà accessibile anche martedì 5 settembre, dalle 10 alle 12, a cura dell’Associazione Mano Aperta che collabora con San Martino al Campo. In caso di maltempo l'incontro verrà rimandato. Per informazioni: rivolgersi allo 040/3485818. Tutto il programma di attività del PAG sul sito pag.comune.trieste.it e sulla pagina fb Progetto Area Giovani. Basta un «like» per essere sempre aggiornati.