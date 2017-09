Tra ecologia e biodiversità riparte il progetto di educazione ambientale ScopriNatura

TRIESTE - Riparte, con l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, il progetto di educazione ambientale ScopriNatura, che viene proposto a tutte le scuole della regione. Si tratta di un supporto che il personale forestale specializzato del Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste), coadiuvato dal personale delle Stazioni forestali e da altri esperti dell'Amministrazione regionale, offre a iniziative formative di carattere naturalistico e ambientale già impostate dagli insegnanti nella normale programmazione.

I temi

Ecologia e biodiversità, tutela dell'ambiente e aree naturali protette. E ancora ecosistema foresta, funzioni ed importanza dei boschi nel Friuli Venezia Giulia, attività del Corpo forestale regionale, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, norme forestali ed ambientali, Rete europea Natura 2000, storia e evoluzione degli ambienti naturali del Carso sono i temi che vengono affrontati nel corso delle visite alla mostra permanente allestita presso la struttura di Basovizza, di escursioni didattiche e di interventi in classe. Un'attività garantita anche in lingua slovena che si completa con la possibilità di visionare documentari naturalistici e sulla storia del territorio carsico, disponibili, oltre che in italiano e sloveno, anche in lingua inglese. Tutte i dettagli sull'offerta didattica e il modulo che gli insegnanti sono tenuti a compilare per prenotare le visite sono disponibili sulla pagina dedicata al Centro didattico naturalistico di Basovizza del sito della Regione (www.regione.fvg.it).