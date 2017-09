Animazione urbana 2017 – Progetto Pisus: gli appuntamenti dal 7 al 10 settembre

TRIESTE - Ultimo weekend del 2017 degli eventi di animazione urbana del progetto Pisus che ha animato l'estate del centro della città. «PISUS» - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile è un progetto co-finanziato dal fondo nazionale PAC (Piano di Azione Coesione) tramite la regione Friuli Venezia Giulia e l'Assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, ed è finalizzato ad elaborare un piano che incrementi l’attrattività del centro storico di Trieste dal punto di vista turistico-culturale e stimoli lo sviluppo e la crescita economica anche attraverso un sempre migliore utilizzo del vasto e articolato patrimonio culturale esistente e secondo un approccio di sostenibilità ambientale.

Obiettivi del progetto

Oltre al Comune di Trieste, il progetto vede coinvolta la Camera di Commercio come partner e co-beneficiario. Il progetto di Animazione Urbana previsto nella città di Trieste all’interno del progetto PISUS coinvolge le aree urbane tra Piazza Cavana, via di Cavana, Piazza Hortis, via Torino e Piazza Venezia e prevede, per il 2016, la realizzazione di 20 eventi, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie con lo scopo di valorizzare il contesto urbano delle aree interessate e di rafforzare le capacità attrattive della città in generale. Gli eventi vengono realizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio: Associazione Kallipolis, Creaa snc, Coop Nativi, Associazione Joseph, Compagnia La Fa Bù, Cooperativa Querciambiente Ecospace, Compagnia Petit Soleil.

Gli eventi previsti

Giovedì 7 settembre, alle 18 di via Torino 26, l’associazione Joseph organizza una degustazione di vini naturali del Carso. Durante l’incontro si potranno conoscere i vini di Marko Tavčar: chef, apicoltore e vignaiolo è uno dei personaggi dell'enogastronomia locale. Marko, che ha sede a Kreplje, è un amante di processi naturali e così sono i suoi prodotti che fanno parte della corrente di «vini macerati» in cui il Carso si esprime al meglio. L’evento è a numero chiuso (max 20 persone) Per informazioni e prenotazioni contact@joseph.land. Sabato 9 Settembre, per iniziare bene il fine settimana Kallipolis propone un laboratorio creativo ispirato a Bruno Munari in Via Cavana dalle 10 alle 12. Cosa può succedere negli spazi pubblici cittadini quando vari personaggi storici o della fantasia tornano ad animarli? Liberamente tratto dal libro Tanta gente di Bruno Munari, i partecipanti realizzeranno dei disegni utilizzando le tecniche del collage e del fotomontaggio. La sequenza dei disegni realizzati dai partecipanti formeranno un racconto collettivo dell’area Pisus. In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la Scuola di Musica 55, in via dei Capitelli.

Ultimo giorno

Domenica 10 settembre, dalle 17 in via Cavana la Società Cooperativa Arteventi intratterà grandi e piccini con uno spettacolo di giocoleria. Tra clavette, palline e cerchi lo spazio urbano si colorerà e animerà, trasformandosi in un piccolo circo a cielo aperto. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. Alle 18.30, in via dei Capitelli 5/a CREAA conclude il progetto 2017 «The Local Artist is Present» che quest’anno dedica la propria attenzione all'industria cinematografica e alle migliori location cinematografiche che la città di Trieste offre ai suoi visitatori. Betty Maier intervista Debora Vrizzi, videoartista e direttore della fotografia con rilevanza internazionale. L’evento è organizzato in collaborazione con il Progetto Area Giovani del Comune di Trieste e Project TS. L’intervista viene diffusa in live broadcasting su Facebook.

Informazioni: Comune di Trieste, Ufficio Diritto allo Studio, Università e Ricerca, http://www.triestescuolaonline.it/