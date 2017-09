Riparte la Pallanuoto Trieste: lunedì il primo allenamento al completo

TRIESTE - La Pallanuoto Trieste è pronta per rimettersi al lavoro in vista del campionato di serie A1 maschile 2017/2018. Dopo una serie di allenamenti propedeutici, l’allenatore Miroslav Krstovic potrà contare su tutti gli effettivi per iniziare ufficialmente la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia. Il primo allenamento al completo è in programma lunedì 4 settembre, alle 10.30, presso lo Stabilimento Balneare Ausonia, Riva Traiana 1, a Trieste. Ci saranno i nuovi innesti, i serbi Drasko Gogov e Nemanja Vico (fresco vincitore dell’oro alle Universiadi di Taipei), il croato Nino Blazevic e il triestino Elia Spadoni, al rientro dopo la stagione in prestito al Vela Ancona. In questa prima fase di lavoro, nel gruppo sono stati inseriti anche gli elementi più promettenti del settore giovanile alabardato.

I convocati

Ecco tutti i convocati: Nino Blazevic, Gabrio Cosoli, Niccolò D’Agaro, Giovanni Diomei, Filippo Ferreccio, Jacopo Giacomini, Aaron Giorgi, Drasko Gogov, Jakov Kren, Michele Mezzarobba, Andrea Mladossich, Paolo Oliva, Marco Persegatti, Ray Petronio, Danjel Podgornik, Giuliano Rinaldi, Daniele Rotta, Elia Spadoni, Amel Turkovic, Nemanja Vico, Lorenzo Zadeu.