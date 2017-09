Vent’anni di Wärtsilä in Italia: a Trieste si festeggia con l’Open Day

TRIESTE - Wärtsilä festeggia vent’anni di attività in Italia e apre le porte per un Open Day dedicato alle famiglie dei dipendenti e al pubblico. L’iniziativa, annunciata dal Presidente di Wärtsilä Italia, Guido Barbazza, ha lo scopo di «Permettere alle persone di conoscere lo stabilimento, vedere i sistemi di produzione e avvicinare azienda, dipendenti, famiglie e cittadini». Per la prima volta, infatti, l’Open Day sarà aperto - su prenotazione - anche al pubblico: «Abbiamo deciso di riservare 500 ingressi omaggio alla comunità locale - spiega il Presidente - in quanto molte persone che in passato lavoravano in questo stabilimento hanno interesse a conoscerne l’evoluzione, ma non solo: Trieste è una città che dimostra particolare attitudine per la scienza e la tecnologia, e riceviamo spesso richieste di visite guidate. Infine siamo molto contenti di accogliere i nostri «vicini» di San Dorligo della Valle».

Il programma

L’Open Day si svolgerà domenica 24 settembre, dalle 10 alle 17: le famiglie dei dipendenti si stanno già registrando, mentre per i posti a disposizione per il pubblico vi sarà la possibilità di prenotarsi via internet: da lunedì 4 settembre, entrando nel sito web https:// www.wartsila.com/ita. Per chi non ha la possibilità di utilizzare la prenotazione via internet, è attivo il numero di telefono 040 - 3195000 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Il programma della giornata è innovativo e ricco di iniziative: la possibilità di visitare lo stabilimento ricevendo indicazioni direttamente da un team di dipendenti chiamato a fare gli onori di casa; la possibilità di indossare e provare i sistemi digitali a realtà aumentata sviluppati dal services, ancora, sarà possibile effettuare una «visita nella visita», partecipando ad un itinerario guidato con informazioni più dettagliate, visitando i vari info- points e corner a tema allestiti per la giornata.

Tradizione

Ad esempio per ricordare il centenario dell’indipendenza della Finlandia, sarà presente un’area dedicata multimediale con spunti di storia, cultura e cucina tipica finlandese. «L’iniziativa - ha spiegato ancora il Presidente - vuole coinvolgere le famiglie dei dipendenti, affinché possano conoscere il posto di lavoro dei propri familiari: per questo motivo, abbiamo organizzato delle attività dedicate anche ai bambini, affinché possano essere protagonisti di questa giornata di festa». Nell’ambito della giornata, è previsto un buffet con menù locali caratteristici delle varie sedi dove la società è presente in Italia (Trieste, Genova, Napoli e Taranto), in una tecnostruttura realizzata per l’occasione, affinché l’Open Day rappresenti anche un’occasione di incontro e conoscenza tra le famiglie dei dipendenti e tra i cittadini interessati alla «Mega-fabbrica» Wärtsilä.

Momento istituzionale

«Siamo molto contenti di aver ideato questa iniziativa - ha concluso Guido Barbazza - anche il fatto stesso di organizzarla, utilizzando molte risorse interne all’azienda che hanno messo a disposizione le proprie competenze e capacità extralavorative, è una sfida e un modo per collaborare su temi diversi da quelli lavorativi, creando un clima positivo e riflettendo assieme sul valore e il ruolo di Wärtsilä in Italia». L’evento avrà anche un proprio momento istituzionale: alle 11.30, infatti, nel centro della fabbrica il presidente Guido Barbazza darà il benvenuto alle famiglie dei dipendenti e ai cittadini. Con l’occasione l’Ing. Pierpaolo Barbone, Deputy CEO di Wärtsilä, porterà un messaggio beneaugurale della Corporation.