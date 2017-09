Ruba superalcolici nel magazzino di un bar, il titolare lo scopre: denunciato 27enne

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per furto aggravato un uomo, R.M.D., nato nel 1990 a Perugia. Entrato questa notte nel magazzino di un locale pubblico in via Pozzo del Mare, egli ha sottratto tre bottiglie di superalcolici. La sua azione è stata notata dal titolare dell’esercizio commerciale che lo ha seguito e ha telefonato al 112. Nel frattempo l’uomo si è seduto presso un altro bar vicino e tra i due è sorta un’animata discussione. Sul posto due equipaggi della Squadra Volante della Questura. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, R.M.D. è stato denunciato.